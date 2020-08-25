Депутат Мосгордумы Маргарита Русецкая рассказала об итогах акции "Списанные книги"

В рамках акции москвичи забрали один миллион старых изданий

Организаторы подвели итоги акции "Списанные книги", организованной в столичных библиотеках. В рамках акции москвичи забрали один миллион старых изданий, сообщает издание "Аргументы и факты". Уже четвертый год библиотечная акция помогает найти новых хозяев для старых изданий.

Книги можно найти онлайн на портале knigi.bibliogorod.ru. После регистрации в специальном разделе "Списанные книги" можно забронировать интересующий экземпляр. После придет сообщение, когда можно забрать книгу в библиотеке.

"Благодаря сервису можно найти не только книги, но и толстые литературные журналы. Для всех, кто интересуется историей языка, его изменениями и развитием, они всегда служат прекрасным материалом для изучения", - сказала ректор Института русского языка им. А. С. Пушкина, депутат Мосгордмы Маргарита Русецкая.

Она добавила, что акция также поддерживает рост экологического сознания, следуя тенденции "второй жизни" для вещей.

Очередной этап акции стартует в конце 2020 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"