Кирилл Щитов: информационное обеспечение московского транспорта переходит на новую ступень развития

Развитие приложения "Московский транспорт" отвечает мировым тенденциям информатизации

У каждого москвича есть возможность предложить новый маршрут наземного транспорта. Об этом в беседе с журналистами АГН "Москва" рассказал депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

Он отметил, что уже сейчас заметна потребность москвичей в средствах индивидуальной мобильности "последней мили", поэтому, по мнению парламентария, нужно продолжать развитие сетей проката велосипедов и самокатов в периферийных районах столицы.

"И это развитие уже началось: в 2020 году велопрокат действует во многих районах Москвы. Нужно развивать сеть маршрутов наземного транспорта - кстати, предложить новые линии и заручиться поддержкой москвичей может любой пользователь при помощи краудсорсинговой платформы - еще одного цифрового сервиса Москвы. С каждым годом наш город становится более "умным", сохраняя свое лидирующее положение в рейтинге наиболее информатизированных столиц мира", - сказал Щитов.

По его словам, информационное обеспечение столичного транспорта переходит на новую ступень развития.

"Так, в основном приложении этой отрасли для москвичей, которое так и называется "Московский транспорт", в этом году появится целый ряд новых функций. Среди них - отображение загруженности дорог для автомобилистов и заполнения салонов и вагонов для пассажиров общественного транспорта, возможность бронировать и арендовать самокаты и велосипеды в соответствующих городских сервисах. Совершенствуется от версии к версии встроенный навигатор, прокладывающий маршрут между точками в черте города с использованием всех доступных видов транспорта", - отметил депутат.

По его словам, развитие приложения "Московский транспорт" идет в полном соответствии с тенденциями информатизации, действующими по всему миру.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"