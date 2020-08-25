Зеленский облегчил белорусам въезд на Украину

А гостям из стран "красной зоны" доступ запрещен

Гражданам Белоруссии решили облегчить въезд на Украину. Владимир Зеленский предложил участникам совещания по борьбе с коронавирусом учесть напряженную ситуацию в соседней стране.

"Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам", - заявил президент Украины.

Как сообщили в пресс-службе Зеленского, на совещании с правительством принято решение разработать регламент запрета въезда на Украину иностранных граждан из стран, попадающих в "красную зону" эпидемии. Граждан Белоруссии и водителей транзитного транспорта запрет не коснется.

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