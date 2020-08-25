Совбез Белоруссии принял постановление о мерах по стабилизации обстановки

Последняя информация о ситуации в стране

Совет Безопасности Белоруссии принял постановление о мерах по стабилизации обстановки в республике. Правда, текст документа обещают опубликовать не ранее среды. Ситуацию на крупнейших предприятиях страны, где несколько дней продолжалась забастовка, взята под контроль. Однако митинги не прекращаются. Так, в Минске во вторник проходят сразу две массовые акции - в поддержку Александра Лукашенко и против него. К месту их проведения стянуты усиленные подразделения милиции и спецтехника.

То, что ситуация в стране под контролем, а он избранный народом президент, Лукашенко демонстрирует каждый день. Совершает поездки по стране. Обсуждает будущий бюджет. Хотя тема протестов на этих встречах и совещаниях так или иначе проскакивает, явно не давая лидеру страны покоя.

"Время не простое. Мы сегодня говорим о том, что мы сегодня бросили очень большие деньги на лечение людей от коронавируса. Это очень большие расходы. Плюс, еще напрягли экономическую обстановку вот эти хождения по улицам. Так называемые акции и митинги. Никто же деньги из них не считает. Пятьсот миллионов мы видим потери. А сколько косвенных будет потерь - вопрос. Поэтому это тоже отразится на бюджете", - отметил Лукашенко.

Но не так, как могло бы, потому что ситуацию с забастовками на белорусских предприятиях власти быстро взяли под контроль. Впрочем, и стачки эти не были массовыми, что явно не устраивает оппозицию, говорят политологи. Отсюда и эти постоянные призывы продолжать бастовать в обмен на финансовую поддержку, которую якобы собирают всем миром.

Как могут помочь люди, живущие в США, найти работу тем, кто живет в Белоруссии, не очень понятно. А потому их слова больше похожи на обычный популизм. Как и обращения Светланы Тихановской, находящейся в Литве. Сегодня она, например, заявила, что те, кто участвует в митингах против власти, не являются оппозицией.

"Мы не являемся больше оппозицией. Мы представляем большинство. Сейчас происходит мирная революция. Эта революция не является геополитической по своей природе. Она ни пророссийская, ни антироссийская, ни проевропейская, ни антиевропейская. Это демократическая революция. Это борьба народа, который хочет решать за себя, за то, чтобы свободно выбирать своих лидеров и решать собственную судьбу", - сказала она.

Не очень, правда, понятно, почему Тихановская решила, что те, кто митингует против Лукашенко, представляют большинство. Результаты выборов Евросоюз, конечно, не признал. Но одновременно с этим он не признал и Тихановскую победителем. Однако именно на неё, говорят политологи, Запад, вероятно, делает ставку, что подтверждается последними событиями. А именно встречей с заместителем госсекретаря США, состоявшейся накануне. И сегодняшним выступлением Тихановской в Европарламенте.

"Запад старается сделать так, чтобы ситуация подвисла. Он оказывает какие-то знаки внимания Тихановской. Тихановская находится в разработке. Она является проектом. По-видимому, Запад в перспективе хотел бы сделать из неё сделать Гуайдо", - рассуждает доцент Департамента международных отношений НИУ "Высшая школа экономики" Андрей Суздальцев.

"Мне действительно забавно слышать, как Европа, европейские лидеры, призывают не вмешиваться в дела Белоруссии, при этом сами напрямую выделяют миллионы на поддержку белорусской оппозиции, на поддержку этих оппозиционных каналов, как с их территории ведется инструктаж, как нужно противодействовать полиции", - говорит политолог Владимир Корнилов.

При этом пока оппозиция кроме новых выборов не предлагает ничего. Ни внятной политической программы, ни социальной, ни экономической. Возможно поэтому людей на митингах в будние дни все меньше. И Лукашенко никуда уходить не собирается. Об этом он заявлял неоднократно на митингах своих сторонников, которые собирают тысячи по всей стране. А потому ситуация в Белоруссии, говорят политологи, в перспективе может усугубиться.

К поездке в Белоруссию для поиска выхода из кризиса сегодня готовится глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Какие предложения он может привезти в Минск, сказать трудно. Ведь пока единственное, что сделал Евросоюз для диалога с официальными властями, это составил список лиц из команды Лукашенко, против которых собирается ввести санкции. Ситуацию в Белоруссии во вторник обсуждают и в Москве. Сергей Лавров и замгоссекретаря США Стивен Биген. Встреча прошла за закрытыми дверями.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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