Турция создала изоляторы для туристов с коронавирусом

Отели-нарушители лишат сертификата

Власти Турции обязали все отели выделить часть номерного фонда для размещения туристов с коронавирусом. Решение в силе с 24 августа, проигнорировавшие требование гостинцы рискуют лишиться сертификата, сообщили в АТОР.

По данным ассоциации, отели с числом номеров до 50 обязаны выделить для заболевших одно помещение, до 100 номеров — два, до 200 – четыре, до 300 – шесть, более 500 – 10 номеров для карантина. Все помещения должны располагаться в одном блоке, чтобы максимально ограничить контакты инфицированных с другими отдыхающими.

Заболевшим туристам, которым для лечения не требуется госпитализация, разрешается жить в изоляторе вместе с родственниками или сопровождающими. Однако покидать помещение они не смогут, передает РИА Новости.

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