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В Архангельской области закупили 70 новых автомобилей скорой помощи

22:38
  • вторник
  • 25 августа 2020

Областной парк скорых обновится более чем наполовину

В российских регионах ведется системная работа по модернизации и переоснащению служб скорой помощи. В Архангельской области автопарк неотложки до конца года увеличится на 70 машин, передает "ТВ Центр".

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Цыбульский вручил руководителям медицинских организаций ключи от новых автомобилей. Ранее в регион были поставлены 28 машин в рамках федеральной программы борьбы с коронавирусной инфекцией. Они укомплектованы аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами, электрокардиографами и другим современным оборудованием. 

Еще столько же прибудут в Поморье в ближайшее время. Таким образом областной парк скорых обновится более чем наполовину. И.о. губернатора, отметил, что эта техника относится к наиболее востребованным поставкам на севере России.

"Когда я езжу по области, практически в каждом районе на встречах с медиками спрашивают о том, можно ли обновить парк скорой помощи. Я непосредственно от ваших коллег знаю, насколько сильно эти машины ждут в наших районах. С учетом специфики территории региона, зачастую наличие оснащенного автомобиля является хорошим подспорьем для того, чтобы сохранить здоровье и жизни людей", - сказал он.

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