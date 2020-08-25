Довыборы мундепов в Москве пройдут согласно новейшим электоральным трендам

Голосование пройдет на участках и онлайн

Дополнительные выборы в Советы депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский будут первыми в Москве, на которых абсолютно все избиратели смогут при желании отдать свой голос онлайн, а голосование продлится не один, а несколько дней. Ранее эти форматы в столице применялись только в экспериментальном режиме.

Голосование назначено на 13 сентября. Однако на деле оно будет длиться не один день и проходить в нескольких форматах. "Со 2 по 12 сентября те москвичи, у кого есть уважительные причины, смогут досрочно проголосовать на участках, 11 и 12 сентября можно будет отдать голос онлайн – при помощи гаджетов с доступом в интернет, а 13 сентября избиратели смогут проголосовать на участке или дома. Всего в Марьине и Бабушкинском районе 13 сентября с 8.00 до 20.00 будут работать 30 избирательных участков", - пишет "Независимая газета".

Специальный штаб по контролю и наблюдению за выборами создан на базе Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы. Руководителем штаба назначен заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Всего 30 участковых избирательных комиссий и две электронные избирательные комиссии, которые сейчас формируются. И соответственно мы сейчас набираем около 65 наблюдателей, по два на каждый участок – один основной, один резервный", – рассказал он.

В каждом округе москвичи выберут двух депутатов. На вакантные места претендуют 26 человек. Для того, чтобы принять участие в выборах, потребуется постоянная регистрация на территории избирательного округа № 1 в Марьино или избирательного округа № 1 в Бабушкинском районе. Чтобы проголосовать в электронной форме, необходима полная учетная запись на портале mos.ru. Регистрация "электронных избирателей" завершится 7 сентября в 20:00.

Если по состоянию здоровья избиратель не сможет прийти на участок, 13 сентября он сможет проголосовать дома. Для этого нужно до 14:00 13 сентября оставить заявление в участковой избирательной комиссии – такое обращение могут сделать родственники, друзья или соседи избирателя. В день выборов сотрудники избирательной комиссии и наблюдатели придут с переносным ящиком для голосования и бюллетенем.

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