Минобороны подписало контракт на строительство подлодок с "Калибрами"

Флот получит две малошумные "Варшавянки"

Контракт на строительство двух подводных лодок подписало Минобороны России на форуме "Армия-2020". Корабли проектов 636.3 и 677 "Варшавянка" (по кодификации НАТО - Improved Kilo) будут построены на "Адмиралтейских верфях".

"Варшавянка" - третье поколение больших дизель-электрических подводных лодок. Субмарины длиной 74 метра и с максимальным водоизмещением более 3 900 тонн считаются самыми малошумными в мире.

Основное вооружение подводных лодок - ракетный комплекс "Калибр-ПЛ" с одноименными крылатыми ракетами. Они запускаются через торпедные аппараты из подводного положения. Дальность хода субмарины - до 7 500 миль, автономность – до 45 суток, а проедельная глубина, на которую может погрузиться "Варшавянка" - 300 метров.

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