Школам запретили требовать с родителей деньги за термометры

Расходы на средства защиты несут региональные бюджеты

Расходы на приобретение защитных средств к новому учебному году возложены на региональные бюджеты. Школы не могут требовать денег за термометры и санитайзеры с родителей учеников, заявил глава Минпросвещения России. Сергей Кравцов встретился с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым.

Миронов поднял тему поборов в школе в связи с обращением родителей. Они пожаловались, что в учебных заведениях собирают деньги с родителей на средства защиты от коронавируса.

"Этого нельзя сделать, это должно быть предусмотрено региональных бюджетах", - заявил в ответ Кравцов. Министр добавил, что его ведомству удалось найти компромисс с Роспотребнадзором, который ранее требовал, чтобы в одном классе было не более 25 человек. Это требование исключили, школы поделили на отдельные участки, в которых будут учиться разные потоки, пояснил Кравцов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"