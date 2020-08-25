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Школам запретили требовать с родителей деньги за термометры

17:38
  • вторник
  • 25 августа 2020

Расходы на средства защиты несут региональные бюджеты

Расходы на приобретение защитных средств к новому учебному году возложены на региональные бюджеты. Школы не могут требовать денег за термометры и санитайзеры с родителей учеников, заявил глава Минпросвещения России. Сергей Кравцов встретился с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым.
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Миронов поднял тему поборов в школе в связи с обращением родителей. Они пожаловались, что в учебных заведениях собирают деньги с родителей на средства защиты от коронавируса.

"Этого нельзя сделать, это должно быть предусмотрено региональных бюджетах", - заявил в ответ Кравцов. Министр добавил, что его ведомству удалось найти компромисс с Роспотребнадзором, который ранее требовал, чтобы в одном классе было не более 25 человек. Это требование исключили, школы поделили на отдельные участки, в которых будут учиться разные потоки, пояснил Кравцов.

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