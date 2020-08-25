Танковый батальон ВС Белоруссии приведен в полную боеготовность

Призваны на службу более 140 военных запаса

Минобороны Белоруссии объявило о приведении в полную боевую готовность танкового батальона 11-й мехбригады. В военном ведомстве это объясняют очередным этапом проверки войск.

"В Вооруженных силах начался очередной этап проверки боевой и мобилизационной готовности. В настоящее время танковый батальон 11-й отдельной механизированный бригады приводится в боевую готовность",- говорится в сообщении Минобороны.

Всесторонняя оценка готовности батальона подразумевает призыв мобилизационных ресурсов, пояснили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что из запаса будут призваны более 140 военнообязанных, передает "Интерфакс".

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