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Собянин продлил действие антикризисных мер поддержки киосков "Печать"

18:03
  • вторник
  • 25 августа 2020

Меры продлены до 30 сентября

Столичное правительство продлило антикризисные меры поддержки распространителей печатных СМИ и операторов наружной рекламы, пострадавших их-за распространения коронавируса. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

"В рамках нового пакета поддержки с 1 июля по 30 сентября 2020 года распространители печатных СМИ смогут воспользоваться: уменьшением до 50% платежей за право на осуществление торговой деятельности за счет списания обеспечения - по договорам с КП "Мосгорпечать", в качестве обеспечения которых были внесены денежные средства; отсрочкой до 1 июля 2021 года уплаты 50% платежей - по договорам, в качестве обеспечения которых были предоставлены банковские гарантии", - сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Рассрочка по оплате действия договоров на право установки рекламных конструкций путем зачета денежных средств из ранее внесенных обеспечительных платежей (платы за 10-й год действия договоров) будет действовать в течение шести месяцев 2020 года (вместо ранее установленного срока - три месяца).

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