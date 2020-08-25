Депутат МГД Козлов призвал владельцев домашних животных сделать питомцам прививку от бешенства

Данный вопрос особенно актуален в ТиНАО

В Москве появились временные прививочные пункты, где можно провести вакцинацию от бешенства для домашних питомцев. Об этом рассказал председатель комиссии столичного парламента по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

Их расположение и режим работы опубликованы на официальном сайте столичного комитета ветеринарии. "Возможность сделать прививку от бешенства вблизи от дома сейчас особенно актуальна, ведь случаи заражения бешенством в столице участились", - сказал Козлов.

Данный вопрос особенно актуален в ТиНАО. "У нас большие лесные массивы, в которых водятся лисы - одни из главных разносчиков бешенства. Поэтому я призываю всех владельцев домашних животных обязательно сделать прививку", - приводит АГН "Москва" слова парламентария.

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