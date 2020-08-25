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Блог челябинского священника в TikTok получил одобрение свыше

18:45
  • вторник
  • 25 августа 2020

Подписчикам открывается путь к воцерковлению

Блог священника в соцсети TikTok получил одобрение Челябинской епархии. Там считают, что настоятель храма Пантелеимона Целителя отец Владимир Панарин, используя современные методы, открывает подписчикам путь к воцерковлению.
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"Молодой священник ощутил, что сейчас, когда люди столько времени проводят в соцсетях, это очень важно. Люди ценят возможность лично пообщаться, получить духовный совет. Для многих это общение открывает путь к воцерковлению, и они начинают читать уже серьезную духовную литературу, становятся прихожанами храмов", - цитирует РИА Новости главу информационного отдела Челябинской епархии Алексея Ермолюка.

Отец Владимир Панарин ведет каналы на YouTube и в TikTok под ником PopBloger. Число подписчиков священника приближается к 30 тысячам. Темы иерей поднимает самые разные – к примеру, грешно ли давать и получать взятки, почему русский народ никогда не будет богатым и существует ли полтергейст.

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Настоятель храма Пантелеимона Целителя в Челябинске отец Владимир Панарин
Настоятель храма Пантелеимона Целителя в Челябинске отец Владимир Панарин
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