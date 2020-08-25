Лавров: мудрые белорусы сами найдут выход из кризиса

Глава МИД разъяснил позицию Москвы заместителю госсекретаря США

Любое вмешательство извне в ситуацию в Белоруссии недопустимо. Позицию Москвы в отношении белорусского кризиса разъяснил глава МИД России Сергей Лавров заместителю госсекретаря США Стивену Бигану. Российский министр считает, что в США предостережения российской стороны услышали.

"Мы услышали подтверждение позиции США о том, что они не заинтересованы в создании искусственного кризиса вокруг той ситуации, которая сложилась в Белоруссии. Они подчеркивали свою заинтересованность в том, чтобы все внешние игроки способствовали налаживанию диалога между властью и оппозицией. Мы в ответ сказали, что поддерживаем такой подход", - рассказал Лавров в интервью Первому каналу.

В то же время глава МИДа подчеркнул, что в России не считают возможным пытаться извне навязывать посредников белорусскому руководству и белорусскому народу. Будь то ОБСЕ, ЕС, какая-то отдельная соседняя страна.

"Белорусы - мудрый народ. Они сами смогут определить те формы, в которых может быть организован общенациональный диалог, и где он поможет преодолеть возникшие сейчас сложности", - убежден Лавров.

Российский министр привлек внимание Бигана к инициативе президента Белоруссии: Александр Лукашенко предложил конституционную реформу с последующими выборами президента. По словам Лаврова, это рука, протянутая всем заинтересованным в стабильной Белоруссии.

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