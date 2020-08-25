Депутат МГД Евгений Герасимов рассказал о IX Московском кинофестивале "Будем жить"

Фестиваль продлится с 26 августа по 2 сентября

В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией IX Московский кинофестиваль "Будем жить" пройдет с соблюдением мер санитарной безопасности. Об этом рассказал депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

На мероприятии будет строгое соблюдение социальной дистанции, всем участникам и гостям фестиваля будут раздавать маски и перчатки, надо будет пользоваться антисептиками.

"Между тем зрители, пришедшие на наши показы, смогут познакомиться с самой широкой палитрой новых российских фильмов, принять участие в мастер-классах и творческих встречах", - приводит слова парламентария АГН "Москва".

Евгений Герасимов отметил, что особое внимание на фестивале будет уделено 75-летию Победы в ВОВ.

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