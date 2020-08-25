Минздрав выдал разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса

К испытаниям готовы 40 тысяч добровольцев

В московских лечебных учреждениях начинаются клинические исследования вакцины от коронавируса. Разрешение получено от Минздрава. Медики в течение полугода будут наблюдать за состоянием 40 тысяч добровольцев в возрасте от 18 лет.

"Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" ее разработчику - Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России", - сообщили в пресс-службе министерства.

В исследованиях будет применяться 30 тысяч доз вакцины и 10 тысяч доз плацебо. Параллельно с испытаниями начнется и вакцинация групп риска – в частности, медиков, работающих с коронавирусными пациентами.

Как сообщалось ранее, к концу августа, когда будет наработана вторая вакцина, может начаться ее гражданский оборот в 10-15 регионах России. Кроме того, достигнута договоренность о распространении российского препарата в Бразилии и других странах Латинской Америки. За рубежом вакцину будут производить на собственных мощностях – экспортироваться будет не сам препарат, а технология изготовления.

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