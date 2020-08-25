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"За батьку!": Сторонники Лукашенко собрались на митинг в центре Минска

20:07
  • вторник
  • 25 августа 2020

Оппозиция митингует по соседству

Митинг в центре Минска, на площади перед Комаровским рынком, собрал сторонников Александра Лукашенко. Несмотря на дождь, люди начали собираться задолго до начала акции, назначенной на 19:00.
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Около 200 человек закрепили стенды с изображением государственного флага страны, у многих в руках такие же красно-зеленые полотнища. Транслируются песни, посвященные Белоруссии, передает ТАСС.

Милицейского оцепления вокруг места проведения митинга нет. Через некоторое время после начала акции площадь почти полностью заполнилась людьми. Они аплодируют и скандируют: "За батьку!"

Неподалеку, на площади Независимости, собрались сторонники белорусской оппозиции. Здесь были замечены трое милиционеров – они подходили к группам людей и уговаривали их разойтись. Оппозиция на уговоры не поддавалась и продолжала распевать песни. Стражи порядка активных действий не предпринимают.

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