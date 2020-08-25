"Это не помощь": на каких условиях Украина получит 1,2 млрд евро от ЕС

Рада приняла условия Евросоюза

Украина ради нового кредита приняла условия сделки с Евросоюзом, которые ставят под угрозу суверенитет страны. Суды, закупки, госкомпании, налоговые и таможенные ведомства отныне будут контролироваться иностранными партнёрами. Скандальный меморандум во вторник ратифицировала Верховная Рада на внеочередном заседании. Цена вопроса - 1 миллиард 200 миллионов евро. Предполагалось, что их потратят на борьбу с коронавирусом. Однако у Киева на эти деньги уже другие планы.

Пока украинский народ все еще обсуждает прошедший накануне День Независимости, в Верховной раде, кажется, готовы отказаться от этой самой независимости. По сути, продать ее за 1 миллиард 200 миллионов евро. А как назвать еще этот новый меморандум с Евросоюзом? Впрочем, парламентарии делают вид, что этого не понимают.

"ЕС готовы выделить макрофинансовую помощь в размере до 1,2 млрд евро. Это критически важно… Это позитивный сигнал для инвесторов, что стране все-таки можно доверять, это выход на внешний рынок займов. Поэтому они нам ставят условия, а не для того, чтобы Сорос заработал деньги. Если бы не требования ЕС, не было бы структурных реформ, не было антиколомойского закона", - заявила депутат фракции "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Что интересно, сама Иванна Климпуш-Цинцадзе проголосовала против этого меморандума. Да и вообще, несмотря на его активную поддержку с трибун, партия "Европейская солидарность" дала всего один голос за. Ведь, понятно, что ни о какой помощи речи не идет. Это очередной кредит, который в МВФ готовы дать Украине. И пусть под небольшой процент. Но деньги все равно придется отдавать, как и предыдущие займы. А еще выполнить ряд довольно неприятных условий, которые ЕС поставили перед страной. Согласно тексту меморандума, на Украине появятся, своего рода, зарубежные наблюдатели, которые возьмут полный контроль над основными предприятиями страны. Ввести своих людей Евросоюз сможет и в налоговые, и таможенные органы, а еще будут назначать сотрудников судебной системы и прокуроров. При этом, не зная ни законов, ни языка.

Изначально этот кредит подавался, как помощь в борьбе с коронавирусом. Но даже несмотря на то, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко тяжело больна и находится на аппарате ИВЛ, понятно, что деньги до медицины не дойдут, потому что закончатся после выплат прежних кредитов и задолженностей по зарплатам и пенсиям.

"Это не помощь, это коммерческий кредит. И эти деньги придется вернуть. И говорим мы не про миллиард двести, а про 600 миллионов. Так как первые 600 миллионов уже приняли и уже потратили", - сказал народный депутат фракции "Батькивщина" Сергей Власенко.

И вроде все всё снова поняли, а результат не меняется. 248 парламентария высказались – "за" и вот скоро Украине поступит первый транш от ЕС в размере 600 миллионов евро. А затем еще 600, если, конечно, власти выполнят дюжину "хотелок" Европы. Что интересно, принимали новый меморандум, прикрывшись обсуждением законопроекта о повышении минимальной заработной платы, всего на 10 долларов. А вот повышение цены на газ украинцы почувствуют обязательно. Одно из условий нового кредита - рыночные цены на топливо, то есть льготные тарифы отменяются.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"