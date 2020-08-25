Совбез ООН не дал США права возобновлять антииранские санкции

Вашингтон вышел из соглашения и не является участником сделки

Совет Безопасности ООН не может предпринять действий в ответ на запрос США о возобновлении санкций против Ирана. Черту под обсуждением на заседании подвел председатель Совбеза, постпред Индонезии при организации Диан Трианшах Джани.

Соединенные Штаты не вправе запускать механизм восстановления санкций. Вашингтон вышел из СВПД (соглашения по Ирану) и не является участником сделки. С таким заявлением выступили на заседании представители Франции, Германии, Великобритании, Китая, России иЮАР.

Госсекретарь США передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе на прошлой неделе. Майк Помпео потребовал запустить процедуру восстановления антииранских санкций, предусмотренную резолюцией 2231. США полагают, что имеют полное право на подобный шаг, несмотря на выход из СВПД.

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