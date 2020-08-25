Трамп неожиданно похвалил CNN

Накануне Трамп был официально объявлен кандидатом на пост президента

Дональд Трамп снова всех удивил. Сегодня в своём микроблоге он неожиданно похвалил CNN, который ранее иначе как "фейковыми новостями" не называл. По мнению главы Белого дома, телеканал отлично справился с освещением первого дня съезда республиканцев. Накануне Дональд Трамп был официально объявлен кандидатом на пост президента от этой партии. Выступая с речью перед избирателями, он предупредил, что демократы попытаются украсть победу, снова пообещал сделать Америку великой и даже заявил, что США в силах победить коронавирус без вакцины.

Подробнее – в репортаже Лилии Акиньшиной

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