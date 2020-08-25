ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп неожиданно похвалил CNN

22:34
  • вторник
  • 25 августа 2020

Накануне Трамп был официально объявлен кандидатом на пост президента

Дональд Трамп снова всех удивил. Сегодня в своём микроблоге он неожиданно похвалил CNN, который ранее иначе как "фейковыми новостями" не называл. По мнению главы Белого дома, телеканал отлично справился с освещением первого дня съезда республиканцев. Накануне Дональд Трамп был официально объявлен кандидатом на пост президента от этой партии. Выступая с речью перед избирателями, он предупредил, что демократы попытаются украсть победу, снова пообещал сделать Америку великой и даже заявил, что США в силах победить коронавирус без вакцины.

Подробнее – в репортаже Лилии Акиньшиной

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.