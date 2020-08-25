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Росприроднадзор проверит предприятия Омска после жалоб горожан

21:15
  • вторник
  • 25 августа 2020

В атмосфере города – высокое содержание сероводорода

Росприроднадзор проведет внеплановую проверку семи предприятий Омска. Поручение ведомству дала вице-премьер Виктория Абрамченко. Доклад об итогах работы должен быть представлен правительству до 30 декабря.
Росприроднадзор установил источник неприятного запаха в Омске

"Прошу провести внеплановые выездные проверки в отношении объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и расположенных в Омске: "Омский каучук", ТГК-11, "Первая грузовая компания", "Омсктрансмаш", "Газпромнефть - ОНПЗ", "Омсктехуглерод", "Омскшина", - приводит выдержку из поручения вице-премьера ТАСС.

Превышение допустимых концентраций вредных веществ фиксируется в Омске регулярно. В трех компаниях -  "Омскводоканале", Омском нефтеперерабатывающем заводе и "Омском каучуке" уже идут проверки силами Роспотребнадзора и областной прокуратуры. Они начались после массовых жалоб жителей города на неприятный химический запах в ночь с 5 на 6 августа. В атмосфере выявили повышенное содержание сероводорода.

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