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Бандерас победил коронавирус

21:31
  • вторник
  • 25 августа 2020

Актер поддержал тех, кто еще борется с болезнью

Антонио Бандерас вылечился от коронавируса. О своей победе над COVID-19 известный актер сообщил в соцсети.
Отмечающий день рождения Антонио Бандерас заразился COVID-19

"После 21 дня дисциплинированного соблюдения карантина могу сказать, что преодолел инфекцию COVID-19. Я выздоровел. Мои мысли с теми, кто этого не смог сделать, и теми, кому было хуже, чем мне. Держитесь все, кто сейчас борется", - написал Бандерас в Facebook.

COVID-19 испортил актеру день рождения. О том, что врачи обнаружили у него коронавирус, артист рассказал 10 августа, в день своего 60-летия, пишут argumenti.ru.

Один из самых известных актеров Испании неоднократно удостаивался различных наград, в том числе призов Каннского кинофестиваля и премии "Гойя". Зрители помнят роли Бандераса в фильмах "Никогда не разговаривай с незнакомцами", "Дети шпионов", "Тринадцатый воин", "Легенда Зорро" и многих других картинах.

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