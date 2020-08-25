В Крыму экстренно госпитализировали мать Леры Кудрявцевой

Она перенесла инсульт
Телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в Instagram поделилась тревожной новостью. Она сообщила о госпитализации матери во время отдыха на курорте в Алуште. Это произошло минувшей ночью.
"Ночью плохо, увезли на скорой, давление 220. Инсульт", — приводит слова телеведущей eg.ru. "Нас ждёт долгий путь к восстановлению, но мы справимся", - добавила Кудрявцева.
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Я наверное да и не только я надолго запомним этот год . 2020 . Конечно мы здесь выкладываем в основном только Красивые фотографии , как у всех все прекрасно и безоблачно . В жизни конечно все по другому . Мама поехала к нашей сестренке в Алушту . Звонила и радовалась как ребёнок , что наконец то море и солнце ☀️. Собиралась на концерт к @lazarevsergey .. Ночью плохо, увезли на скорой , давление 220 . Инсульт . Знаете , первые секунды начинаешь глотать воздух и ничего не соображаешь . Сегодня я уже как- то пришла в себя , есть план действий . Нас ждёт долгий путь к восстановлению , но мы справимся . Мамуля люблю тебя сильно - сильно ! ❤️❤️❤️Держись родная �������� Мы рядом !! Берегите родителей ! И спасибо врачу Софье Александровне и вашей команде в Крымской областной больнице им . Семашко , что держите руку на пульсе . ��������