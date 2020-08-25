В Крыму экстренно госпитализировали мать Леры Кудрявцевой

Она перенесла инсульт

Телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в Instagram поделилась тревожной новостью. Она сообщила о госпитализации матери во время отдыха на курорте в Алуште. Это произошло минувшей ночью.

"Ночью плохо, увезли на скорой, давление 220. Инсульт", — приводит слова телеведущей eg.ru. "Нас ждёт долгий путь к восстановлению, но мы справимся", - добавила Кудрявцева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"