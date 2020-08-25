Парашютист совершил первый в мире прыжок с "солнечного" самолета (видео)

Установлено сразу два рекорда

Самолет на солнечных батареях SolarStratos взлетел с аэродрома в швейцарском городе Пайерн утром 25 августа. На борту находились летчик-испытатель Мигель Итурменди и второй пилот, инженер и ученый Рафаэль Домжан.

SolarStratos набрал высоту около 1 538 метров и развил крейсерскую скорость почти в 100 километров в час. Домжан выпрыгнул, в штатном порядке раскрыл парашют и вернулся на аэродром в Пайерне.

Установлено сразу два рекорда. Это первый в мире прыжок с самолета на электрической тяге, а также первое свободное падение с "солнечной" машины, сообщает Swissinfo.ch.

Лайнер длиной 8,5 метров и размахом крыльев в 24,8 метра весит 450 килограммов. Площадь солнечных батарей - 22 квадратных метра. SolarStratos впервые поднялся в воздух в 2017 году.

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