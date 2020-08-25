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Зеленский пожаловался на неуверенную в Украине Европу

22:21
  • вторник
  • 25 августа 2020

Не все страны хотят видеть Незалежную в составе ЕС

Владимир Зеленский признал, что далеко не все члены ЕС желают видеть Украину в составе Евросоюза. По словам украинского лидера, причина в том, что они не уверены в украинцах на все сто.
Зеленский облегчил белорусам въезд на Украину

"Я думаю, что Евросоюз действительно хочет партнерства с Украиной, действительно хочет, чтобы Украина была в ЕС. Не все государства-члены ЕС хотят этого, это правда. Мне кажется, они не уверены на все 100% в Украине", - заявил президент в интервью телеканалу Euronews.

Зеленский рассказал, что просил у европейских лидеров дать четкие указания и пошаговые инструкции – как действовать украинскому народу, чтобы стать членом ЕС. Украинцы ждут ответа – и, когда получат его, определятся, сколько времени им потребуется, заключил президент Украины.

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