ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Онищенко рассказал о главной опасности в новом учебном году

08:25
  • среда
  • 26 августа 2020

Это не коронавирус

Главной угрозой предстоящего учебного года является возникновение вспышек гриппа из-за появления новых штаммов вируса.
В России стартует прививочная кампания против гриппа

Об этом предупредил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Коронавирус для детей не представляет серьезной угрозы, как правило, они "нейтрально переносят COVID-19".

"Мы больше опасаемся подъема заболеваемости гриппа, в этом году три новых штамма. С высокой вероятностью они будут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры", -заявил он порталу URA.RU.

Онищенко добавил, что учебный год станет импульсом к тому, что нужно возвращаться к нормальной жизни, не забывая при этом про меры личной защиты. Он призвал приучать детей к тому, чтобы они ходили в масках, мыли руки и соблюдали дистанцию.

Ранее депутат от ЛДПР Василий Власов предложил перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы "снизить нагрузку на медицину", но в комитете Госдумы по охране здоровья эту инициативу не поддержали. Россияне должны научиться жить с COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Грипп
Грипп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.