Онищенко рассказал о главной опасности в новом учебном году

Это не коронавирус

Главной угрозой предстоящего учебного года является возникновение вспышек гриппа из-за появления новых штаммов вируса.

Об этом предупредил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Коронавирус для детей не представляет серьезной угрозы, как правило, они "нейтрально переносят COVID-19".

"Мы больше опасаемся подъема заболеваемости гриппа, в этом году три новых штамма. С высокой вероятностью они будут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры", -заявил он порталу URA.RU.

Онищенко добавил, что учебный год станет импульсом к тому, что нужно возвращаться к нормальной жизни, не забывая при этом про меры личной защиты. Он призвал приучать детей к тому, чтобы они ходили в масках, мыли руки и соблюдали дистанцию.

Ранее депутат от ЛДПР Василий Власов предложил перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы "снизить нагрузку на медицину", но в комитете Госдумы по охране здоровья эту инициативу не поддержали. Россияне должны научиться жить с COVID-19.

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