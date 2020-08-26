Ректор МГИМО Анатолий Торкунов отмечает 70-летний юбилей

Профессор, академик, чрезвычайный и полномочный посол - рабочий график Торкунова расписан по минутам

Анатолий Торкунов отмечает юбилей. Ректору МГИМО исполняется 70. Его карьера начиналась в КНДР: Торкунов так проникся востоком, что впоследствии написал множество работ и стал корееведом. На исходе "холодной войны" работал в Вашингтоне и приложил немало усилий для нормализации двусторонних отношений СССР и США.

В канун нового учебного года все мысли об абитуриентах. Еще раз проверить списки, подписать приказы о зачислении. Забота Анатолия Торкунова о студентах - больше, чем формальная обязанность ректора. Он цитирует их стихи, посещает студенческий театр. Словно сам живет студенческой жизнью. На вопрос, есть ли будущее у современной молодежи, Торкунов отвечает: "Я уверен в этом. Хорошие ребята растут". Но есть одно но.

"Меня больше всего расстраивает, что они мало читают. Мы иногда задаем вопрос, а читали ли вы то или иное произведение, просим руки поднять и удивляемся, что не так много рук. Много отвлекает интернет и иногда руки не доходят до Толстого и до Гюго", - заявил ректор МГИМО.

У самого руки недавно дошли до полного собрания сочинений Диккенса - 30 томов. Читать - привычка детства. Помогла поступить на факультет международных отношений МГИМО. Сокурсниками Торкунова в 1967 году стали будущий министр иностранных дел России Сергей Лавров, известные дипломаты и политологи. Все они постигали искусство этих самых международных отношений, в том числе с лопатой в руках. В составе стройотряда Торкунов был отправлен в Краков, где с польскими студентами обсуждал острые политические вопросы.

"Со студенческих лет приобретали опыт не только с бетоном работать, но и вести переговоры на сложные политические темы. И обходиться без драки", - сказал Торкунов.

Первая дипломатическая служба - в КНДР. В далекой и закрытой стране Анатолий Торкунов изучал труды восточных философов, историю, быт и нравы народа. Так увлекся, что впоследствии написал множество работ и стал корееведом. По возвращении из командировки - вновь родной институт. Аспирантура, диссертация. Спустя почти 10 лет - снова дипломатическая стезя. Середина 80-х. Заканчивается затяжная "холодная война". Над потеплением в отношениях Москвы и Вашингтона работает легендарный советский дипломат Анатолий Добрынин. Под его руководством, как выражается Торкунов, ему посчастливилось трудиться. Америка - наивысшая точка напряжения на дипломатической карте советского МИД. Но даже то непростое время нельзя сравнить с настоящим.

"Конечно, всякую осторожность проявляли чиновники. Если шел в Госдеп, то обязательно их было двое или трое во время беседы. Если в Конгресс, то дверь всегда оставлялась открытой, чтобы секретарша видела. Шпиономания всегда была в Америке. "Холодная война" была. Но сравнить с сегодняшними невозможно. Была масса контактов, была открытость, можно было выступать везде, общаться", - рассказал Торкунов.

С 1992 - бессменный ректор МГИМО. Торкунов провел модернизацию учебного процесса, но остался верен общим принципам подготовки дипломатических кадров. При Торкунове институт стал университетом, но при этом сохранил историческое название. Альма-матер президентов, политиков, бизнесменов и даже разведчиков. Здесь читали лекции Пан Ги Мун, Генри Киссинджер, Си Цзиньпин. Те, кто имеет мировой авторитет сегодня, встречаются с теми, кто будет говорить с миром от имени и по поручению государства завтра. Судьба сводила Анатолия Васильевича со многими интересными людьми. Каждой встречей дорожит. О самых интересных рассказывает студентам.

"Две я бы назвал встречи очень яркие. Это встреча с президентом Жаком Шираком. Это человек фантастического обаяния. Я с ним встречался и в Москве, и в Париже. Считаю, что это выдающийся деятель XX века. Вторая встреча - она была одна только - с китайским лидером Си Цзиньпином, который был у нас в университете. Я вот увидел тогда, что это очень живой человек, интересующийся всем", - заявил ректор.

Профессор, академик, участник всевозможных конференций, общественный деятель, а также чрезвычайный и полномочный посол. Рабочий график Анатолия Торкунова расписан по минутам. Сожалеет, что в сложной эпидобстановке не проводятся конференции, где можно выступить с новым докладом и встретить старых друзей. Но для такой встречи есть другой повод.

День рождения юбиляр отметит вне этих стен - семья, компания. А работа потом. Впереди новый учебный год, знакомство с новыми студентами и, конечно, повседневные заботы.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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