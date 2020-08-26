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В Москву придет похолодание и дожди

08:32
  • среда
  • 26 августа 2020

Ливни пройдут по всей Москве и области

В российской столице в среду, 26 августа, пройдут ливневые дожди и грозы, а температура воздуха снизится сразу на несколько градусов. Об этом сообщила синоптик Елена Волосюк.

"Столичный регион сегодня будет находиться во власти фронтальных разделов. Рано утром мы оказались в так называемом фронте окклюзии: в Москве прошли ливневые дожди, прогремели грозы. А в дневное время у нас будет проходить холодный атмосферный фронт", - рассказала она.

Волосюк отметила, что на протяжении всего дня в Москве будет облачно с прояснениями, столбик термометра опустится до 19-21 градусов, а в Подмосковье до 17-23 градуса.

При этом стоит быть готовыми к кратковременным ливням, передает РИА Новости. Дожди прекратятся лишь к вечеру, после 18:00.

"Ветер будет дуть с юго-запада, запада, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление начнет расти и к вечеру повысится до 742 миллиметров ртутного столба", - добавила Волосюк.

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