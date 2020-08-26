Совбез ООН поставил США на место

Желание Вашингтона возобновить санкции против Ирана признали незаконным

Совбез ООН не поддержал требования США возобновить действие санкций в отношении Ирана. Против инициативы Вашингтона выступило подавляющее большинство стран, передает "ТВ Центр".

Франция, Германия, Великобритания, Китай, Россия и ЮАР прямо заявили, что у Соединенных Штатов нет прав на запуск этого механизма, так как они вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий и не являются участниками ядерной сделки. По мнению представителя Германии, если какие-либо меры против Ирана будут запущены в обход позиции ООН, то они будут нелегитимными.

Как отметил представитель России Василий Небензя, США - единственный член Совбеза ООН, который утверждает обратное.

"Сегодняшняя дискуссия четко продемонстрировала, какой позиции придерживается большинство членов Совета Безопасности. Они все подтвердили необходимость сохранить совместный всеобъемлющий план действий. Это важно для всего международного сообщества, в том числе для США. И надеюсь, Соединенные Штаты смогут в итоге осознать это и не будут следовать тому пути, который не только не законен, но и попросту не приведет к достижению результата, которого добиваются США", - заявил Небензя.

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