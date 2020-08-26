Россиян призвали удалять SMS с конфиденциальными данными

Иначе их могут использовать мошенники

Директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев порекомендовал стирать все SMS-сообщения с конфиденциальными данными.

"Важно своевременно удалять все пароли от банков, которые высылаются для подтверждения операций на списание. Не будет лишним и удалить SMS со ссылками для доступа в личный кабинет. И пусть они одноразовые, но все же мошенники могут использовать и их", - сказал Косарев 1prime.ru.

По его словам, для защиты персональных данных необходимо использовать весь арсенал имеющихся на телефоне средств - отпечаток пальца, Face ID, цифровой пароль. При этом пароль не должен быть таким элементарным, как, например, "1,2,3,4,5".

Станислав Косарев советует блокировать телефон даже тогда, когда он находится в поле вашего зрения - например во время обеда с коллегами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"