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Россиян призвали удалять SMS с конфиденциальными данными

08:29
  • среда
  • 26 августа 2020

Иначе их могут использовать мошенники

Директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев порекомендовал стирать все SMS-сообщения с конфиденциальными данными. 
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"Важно своевременно удалять все пароли от банков, которые высылаются для подтверждения операций на списание. Не будет лишним и удалить SMS со ссылками для доступа в личный кабинет. И пусть они одноразовые, но все же мошенники могут использовать и их", - сказал Косарев 1prime.ru

По его словам, для защиты персональных данных необходимо использовать весь арсенал имеющихся на телефоне средств - отпечаток пальца, Face ID, цифровой пароль. При этом пароль не должен быть таким элементарным, как, например, "1,2,3,4,5". 

Станислав Косарев советует блокировать телефон даже тогда, когда он находится в поле вашего зрения - например во время обеда с коллегами.

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