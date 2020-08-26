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Файзиев признался, почему не вырезал Ефремова из нового фильма

08:47
  • среда
  • 26 августа 2020

Премьера картины состоялась во вторник

Режиссер Джаник Файзиев заявил, что у него никогда не возникало мысли вырезать актера Михаила Ефремова в свете недавнего смертельного ДТП на Садовом кольце. Ефремов снялся в фильме Файзиева "Вратарь галактики".

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Режиссер признался, что считает Ефремова блестящим актером. Он призвал не умалять прошлые заслуги артиста из-за случившегося, передает РИА Новости.

"Я искренне верю, что от тюрьмы и от сумы не зарекайся. У меня никогда не было ни одной мысли, чтобы вырезать из фильма блестящего артиста... Давайте приведем аналогию. А если бы он был врачом, и с ним бы случилось такое несчастье? Что, мы должны были бы переделывать его операции? Суд определит меру наказания. Безусловно, пока мы об этом не должны говорить, но перечеркивать прошлые заслуги нельзя", - заявил Файзиев.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. Согласно версии следствия, Ефремов находился за рулем в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Захарова. На время следствия артист находится под домашним арестом. Изначально актер признал свою вину, однако в последствии защита решила выбрать тактику уклонения от признания ответственности за ДТП. Следующее слушание по делу Ефремова перенесли на 31 августа из-за отказа актера от услуг своего адвоката. Однако в последствии Ефремов заявил о желании вновь сотрудничать с Эльманом Пашаевым.

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