Вакцину от коронавируса доставят в клиники Москвы 3 сентября

Первые партии предназначены для очередного этапа испытаний на добровольцах

Вакцина от коронавируса поступит в столичные клиники до 3 сентября. Об этом заявили в научном центре имени Гамалеи, где и разработали препарат.

Первые партии предназначены для ещё одного этапа испытаний на добровольцах, он рассчитан примерно на 10 месяцев и проводится под контролем Росздравнадзора, передает "ТВ Центр". Всего готовы 30 тысяч доз, а также 10 тысяч доз плацебо.

Накануне Минздрав зарегистрировал вакцину центра Гамалеи от коронавируса в форме порошка для приготовления раствора. Также получено разрешение на дальнейшие исследования.

Договоренности о производстве первой в мире российской вакцины от коронавируса "Спутник V" достигнуты с 5 странами. А более 20 государств подали заявки на приобретение миллиарда доз.

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