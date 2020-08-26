В США усомнились в возможности Байдена дожить до инаугурации

В следующем году политику исполнится 78 лет

Республиканцы выразили сомнение, что что 77-летний кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден доживет до дня инаугурации президента в 2021 году.

Такое мнение выразил вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест, передает РИА Новости.

"Я имею в виду, мы все знаем, что Сонный Джо, вероятно, не доживет до 20 января. Так что есть хороший шанс, что Камала Харрис могла бы стать вашим президентом. Это не смешно", - обратился Форест к демократам.

Ранее сенатора от Калифорнии Камалу Харрис официально утвердили кандидатом в вице-президенты США от Демократической партии.

В свою очередь Байден не сомневается в своей победе на выборах и даже готов пойти на второй срок. Возраст – не помеха, отметил кандидат в президенты.

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