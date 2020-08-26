Один из самых вредных представителей фастфуда оказался не так уж и плох

Диетолог опровергла миф о вреде популярного блюда

Наггетсы, которые часто можно встретить в фастфуде, принято считать вредными для здоровья. Однако на деле это популярное блюдо не просто вкусное, но еще и полезное, заявила диетолог Татьяна Залетова.

Врач объяснила, что наггетсы готовят из диетического белого куриного мяса, обваленного в панировке и обжаренного в масле, поэтому ничего очень вредного в них нет. Но в ресторанах быстрого питания наггетсы и правда лучше не покупать.

"Покупать наггетсы в ресторанах быстрого питания нежелательно. Там их часто готовят во фритюре. Если ресторан не по стандартам заменяет масло, то в процессе готовки могут образовываться свободные радикалы и трансизомеры жирных кислот", - рассказала врач. Она подчеркнула, что при неправильном приготовлении фастфуд может стать причиной ускоренного старения организма, онкологии и проблем с сердечно-сосудистой системой.

Диетолог рекомендовала поклонникам наггетсов готовить любимое блюдо дома. Для большей пользы Залетова посоветовала выбирать только белое мясо и панировать его в сухарях из хлеба с отрубями, передает Радио Sputnik.

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