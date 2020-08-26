"Все от лукавого": Добровинский оценил оправдания Ефремова

Адвокат надеется, что дело скоро будет закрыто

Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова, прокомментировал попытки защиты доказать отсутствие актера за рулем автомобиля в момент аварии.

Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев предположил, что машиной управлял не его подзащитный, а некий "известный человек". Сам обвиняемый уверяет, что не помнит момент аварии.

Добровинский заявил, что о нахождении за рулем именно Ефремова свидетельствует "каскад доказательств", среди которых признание актера, которое он сделал на следующий день после ДТП. Также юрист напомнил про слова свидетелей, которые видели, что актер находился за рулем автомобиля.

"Ни у меня, ни у гособвинителей нет в этом никаких сомнений. Все остальное от лукавого", - резюмировал Добровинский. Он выразил мнение, что судебное разбирательство может завершиться в течение недели, передает Москва24.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. Согласно версии следствия, Ефремов находился за рулем в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Захарова. На время следствия артист находится под домашним арестом. Изначально актер признал свою вину, однако в последствии защита решила выбрать тактику уклонения от признания ответственности за ДТП. Следующее слушание по делу Ефремова перенесли на 31 августа из-за отказа актера от услуг своего адвоката. Однако в последствии Ефремов заявил о желании вновь сотрудничать с Эльманом Пашаевым.

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