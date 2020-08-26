Климова встретилась с бывшим мужем на выпускном дочери

Она обнародовала забавное фото

42-летняя актриса Екатерина Климова, которая родила четырех детей от трех мужчин, пришла на выпускной вечер старшей дочери Лизы. В московской школе она встретила первого мужа - ювелира Илью Хорошилова, которого она в свое время бросила ради Игоря Петренко.

Екатерина Климова продемонстрировала, что она может прекрасно ладить с бывшими супругами. Звезда опубликовала в Instagram фото, где они с дочкой и Хорошиловым дурачатся перед камерой. Экс-супруги сделали вид, будто тащат нарядно одетую выпускницу в разные стороны.

"Выпускной! Телефон сел, слезы рекой, но все счастливы", - написала Екатерина Климова. Она поблагодарила учебное заведение, которое выдало ее девочке аттестат. "А уже завтра начнется совсем другая, взрослая жизнь", - отметила актриса.

- Лизон супер, мама сама как выпускница! - пишут в комментариях.

- Доченька очень похожа на маму, такая же умница и красавица.

- Будто две сестры.

- Катя тоже, похоже, школу закончила. Такая же выпускница! Браво! Просто красавицы.

- Доченька красавица! Мама тоже.

Напомним, что актеру Игорю Петренко звезда подарила двух сыновей. От коллеги Гелы Месхи она родила дочь.

Недавно Климова намекнула, что у нее есть новый возлюбленный, однако делать из этого сенсацию знаменитость не собирается.

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