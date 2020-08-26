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Как понять, что вашим смартфоном пользуется кто-то другой

09:33
  • среда
  • 26 августа 2020

Эксперт рассказала, как определить, что гаджет взломали извне

Узнать о том, что смартфон был атакован извне можно по ряду признаков. К примеру, если владелец гаджета начал замечать неполадки в работе устройства, то это повод насторожиться. Телефон может внезапно начать сам по себе включаться и выключаться, а среди приложений внезапно могут обнаружиться новые, которые владелец смартфона не устанавливал.

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"Также признаком атаки является наличие исходящих или входящих звонков и смс, в которых не участвовал пользователь. Подозрения должны вызвать и проблемы со связью во время разговора: долгое соединение с абонентом, помехи и шумы", - предупредила специалист по информационной безопасности Елена Агеева.

Также о пробелах в безопасности и внешнем подключении может сигнализировать быстрый расход аккумулятора, нагревание устройства в нерабочем состоянии и резкое увеличение объема используемого интернет-трафика, передает агентство "Прайм".

"При появлении совокупности нескольких признаков из перечисленных выше необходимо просмотреть список установленных приложений и удалить неиспользуемые или подозрительные, отключить переадресацию звонков и смс", - посоветовала эксперт.

Также она рекомендовала не подключаться к публичной сети Wi-Fi, регулярно проверять установленные приложения и не скачивать неизвестные файлы из неофициальных источников.

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