Ученые выяснили, кто чаще всего умирает от коронавируса

Чем больше диагнозов, тем хуже исход

Ученые Университета Тулейн в США выяснили, какая категория людей подвержена наибольшему риску умереть от коронавируса.

Ими оказались люди, страдающие от высокого кровяного давления, ожирения и диабета. Чаще всего именно эти пациенты умирают от осложнений, вызванных инфекцией, говорится в публикации EurekAlert!.

Чтобы подтвердить эту гипотезу, ученые проанализировали случаи госпитализации 287 пациентов с коронавирусом в возрасте от 61 года с 30 марта по 5 апреля. Всех больных разделили на две группы: с диагнозом метаболический синдром (66%) и без него. Метаболический синдром – это совокупность гипертонии, высокого уровня сахара в крови, ожирения, высокого уровня триглицеридов и низкого уровня "хорошего" холестерина.

Оказалось, что 56% пациентов первой группы попали в отделение интенсивной терапии, 48% были подключены к ИВЛ, у 37% развился острый респираторный дистресс-синдром, а 26% скончались. Во второй группе эти показатели составили 24, 18, 11 и 10 % соответственно.

"Ожирение, диабет и преддиабет, высокое кровяное давление и повышенный уровень холестерина являются предикторами большего количества случаев смерти у пациентов. Чем больше таких диагнозов у вас есть, тем хуже будет исход", - резюмировал автор исследования доктор Джошуа Денсон.

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