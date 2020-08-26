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Пресняков рассказал, как пережил болезненное расставание с Орбакайте

09:39
  • среда
  • 26 августа 2020

Он был на грани помешательства

52-летний певец Владимир Пресняков откровенно рассказала о том, как он расстался с Кристиной Орбакайте. 
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Пресняков и Орбакайте прожили вместе 10 лет. Певица подарила своему возлюбленному сына. Несмотря на сильные чувства, артисты не смогли сохранить отношения. В 1996 году они расстались. 

Владимир Пресняков взял на себя вину за крах семьи. Он злоупотреблял алкоголем и изменял Орбакайте. В какой-то момент артистка больше не смогла мириться с поведением Преснякова и предложила ему расстаться. 

"У меня была мощная социопатия, мания преследования. Но после этого стресса все пропало. Я благодарен этому потрясению - первому расставанию с любимой… Кристиной. Тогда я не то чтобы жить не хотел, но нарывался на все неприятности. Если я проезжал мимо заправки и видел какие-то разборки, то обязательно останавливал машину и шел туда", - рассказал Владимир Пресняков на YouTube-шоу "Зангалис & К". 

По словам певца, в тот момент он увидел, как выглядит ад. Если бы не друзья и родители, он бы непременно там оказался. 

Сейчас Владимир Пресняков не пьет. В 2015 году певица Наталья Подольская родила от него сына Артемия. Возлюбленная Преснякова ждет ребенка. "Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много", - сказала недавно Подольская.

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