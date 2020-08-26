Дни открытых дверей в культурных центрах Москвы пройдут 29 и 30 августа

Все мероприятия бесплатные

В культурных центрах Москвы 29-30 августа пройдут дни открытых дверей. Об этом сообщила вице-мэр столицы Наталья Сергунина. Все мероприятия бесплатные, на некоторые из них необходима предварительная регистрация.

"Дни открытых дверей в культурных центрах Москвы проводятся уже четвертый год подряд. На этот раз на специальную ознакомительную программу москвичей приглашают 77 площадок. Запланированы десятки событий - квесты, экскурсии, лекции, концерты и мастер-классы", - добавила Сергунина.

Во время проведения дней открытых дверей посетителям нужно будет соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты. Каждому гостю измерят температуру бесконтактным термометром.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"