ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дни открытых дверей в культурных центрах Москвы пройдут 29 и 30 августа

09:34
  • среда
  • 26 августа 2020

Все мероприятия бесплатные

В культурных центрах Москвы 29-30 августа пройдут дни открытых дверей. Об этом сообщила вице-мэр столицы Наталья Сергунина. Все мероприятия бесплатные, на некоторые из них необходима предварительная регистрация.

"Дни открытых дверей в культурных центрах Москвы проводятся уже четвертый год подряд. На этот раз на специальную ознакомительную программу москвичей приглашают 77 площадок. Запланированы десятки событий - квесты, экскурсии, лекции, концерты и мастер-классы", - добавила Сергунина.

Во время проведения дней открытых дверей посетителям нужно будет соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты. Каждому гостю измерят температуру бесконтактным термометром.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Мастер-класс
Мастер-класс
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.