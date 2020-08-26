В России создали парашют для собак-десантников

Система проходит испытания

В России создали парашют для десантирования служебных собак.

Система будет доступна после проведенных испытаний, которые завершатся в декабре 2021 года, об этом ТАСС сообщил генеральный директор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.

"Разработана подвесная система для собак, которая применяется совместно с парашютными системами специального назначения. Она передана для проведения госиспытаний в Государственный летно-испытательный центр Министерства обороны Российской Федерации", - отметил он.

Кроме того, в России проходит испытания система десантирования баггов, квадроциклов и снегоходов. Ее грузоподъемность составляет до 1 500 килограммов.

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