В России создали парашют для собак-десантников

Система проходит испытания
В России создали парашют для десантирования служебных собак.
Система будет доступна после проведенных испытаний, которые завершатся в декабре 2021 года, об этом ТАСС сообщил генеральный директор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.
"Разработана подвесная система для собак, которая применяется совместно с парашютными системами специального назначения. Она передана для проведения госиспытаний в Государственный летно-испытательный центр Министерства обороны Российской Федерации", - отметил он.
Кроме того, в России проходит испытания система десантирования баггов, квадроциклов и снегоходов. Ее грузоподъемность составляет до 1 500 килограммов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"