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Названы возможные ощущения после вакцинации от COVID-19

09:51
  • среда
  • 26 августа 2020

Врач допустил, что после прививки может подняться температура

В России скоро стартует вакцинация всех желающих от коронавирусной инфекции. В преддверии широкого использования вакцины академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский рассказал, какие ощущения могут возникать после инъекции препарата.

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Покровский подчеркнул, что хоть вакцина и готова к применению, пока остается не до конца ясно, как именно люди будут реагировать на препарат. "Если мы почитаем выступления заслуживающих уважение людей, то узнаем, что у одной молодой дамы была температура 38 градусов после первой вакцинации. […] Более точные данные о том, как часто бывают реакции и насколько они опасны для здоровья, покажет третья фаза испытаний, которая еще не проводилась", - заявил эпидемиолог.

Он добавил, что для понимания всей картины действия вакцины следует испытать ее на нескольких тысячах добровольцев. Специалист отметил, что некоторые люди после вакцинации ощущают себя как при легкой форме заболевания. Покровский выразил надежду, что в случае с препаратом от COVID-19 этого удастся избежать, передает Радио Sputnik.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 23,7 миллионов человек, 813 тысяч из них скончались.

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