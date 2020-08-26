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Появилось видео последствий смертельного ДТП в Калмыкии

10:18
  • среда
  • 26 августа 2020

По факту аварии возбуждено уголовное дело

В Калмыкии возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием автобуса в Черноземельском районе республики.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", - сообщили ТАСС в ГУ МВД по Калмыкии.

ДТП произошло в ночь на среду. Столкнулись пассажирский автобус и КАМАЗ. В результате аварии три человека погибли, еще пять пострадали. "ТВ Центр" публикует видео последствий аварии.

Причины пока не установлены. Автобус ехал из Махачкалы в Москву, в салоне находились 45 человек. Известно, что четверо из пяти пострадавших получили легкие травмы, но пока остаются в больнице. За пассажирами, которые не пострадали, из Дагестана выехал резервный транспорт.

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