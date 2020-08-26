Врач рассказал, как можно испортить кожу косметикой раз и навсегда

Дерматолог объяснил, почему нельзя с малых лет злоупотреблять косметикой

Даже самая качественная косметика негативно сказывается на коже, если использовать ее в чрезмерных количествах, считает врач-дерматолог Алексей Едемский. Он объяснил, как можно избежать проблем с кожей.

Специалист привел в пример девочек-подростков, которые с ранних лет начинают использовать декоративную косметику, а затем очищать лицо специальными средствами. Столь агрессивное воздействие на кожу делает ее интолерантной, подчеркнул Едемский. Он объяснил, что со временем даже небольшое количество уходовых средств может стать причиной покраснений, зуда, высыпаний и прочих реакций.

Справиться с проявившейся интолерантностью крайне трудно – нельзя быть уверенным даже в полном отказе от косметических средств. В большинстве случаев получается лишь облегчить некоторые симптомы, передает Радио Sputnik.

"Современному человеку трудно не контактировать в течение дня с теми или иными косметическими средствами. Более того, многие компоненты косметических средств пересекаются с бытовой химией. Соответственно человек контактирует с банальной бытовой химией и на протяжении многих лет поддерживает гиперчувствительность кожи, организма к тем или иным компонентам. Зачастую специалисты помогают людям только симптоматически", - добавил дерматолог.

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