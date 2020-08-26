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"Три месяца не дозвониться": певица МакSим перестала выходить на связь

10:10
  • среда
  • 26 августа 2020

Друзья и фанаты забили тревогу

Подруга певицы МакSим, радиоведущая Алла Довлатова, заявила о пропаже артистки.
МакSим ушла со сцены из-за обострения проблем со здоровьем

Довлатова на протяжении всего лета пытается дозвониться до своего близкого человека, но тщетно – артистка не берет трубку.

"Три месяца не могу до нее дозвониться. А мы с ней всегда дружили", — отметила она во время вечернего шоу на "Русском радио".

Это уже не первый раз, когда МакSим (Марина Абросимова) внезапно пропадает и перестает отвечать на телефонные звонки. В прошлом году артиста попала в серьезную аварию. Из-за проблем со здоровьем она взяла творческий отпуск и ограничила круг общения. Ее страница в Instagram последний раз обновлялась 14 февраля.  

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