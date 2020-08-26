Дочка насмешила Пугачеву словами о своем женихе

Лиза погадала на ромашке

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram забавное видео, на котором его дочь Лиза говорит о будущем женихе.

Это видео сняла Алла Пугачева во время прогулки с дочкой по полю под Москвой. "Мамочка, я гадала на ромашке, будет ли меня жених любить. Получилось, любит. А если не будет любить, ух ему!" - сказала Лиза, погрозив пальчиком.

За кадром раздается смех Пугачевой. Смешные высказывания и неожиданные выходки детей не перестают удивлять 71-летнюю звезду. Ролик заканчивается на том, что дочь Галкина и Примадонны бежит по полю с криком: "Я свободна, словно птица в небесах".

"Немного о женщинах и любви", - подписал этот пост Максим Галкин.

- Какая все-таки Алла Борисовна счастливая женщина. Дети просто чудо, Максим окружил любовью и заботой, - пишут в комментариях.

- Алла заслужила и такую жизнь, и такого мужа, и таких чудесных деток.

- Сколько счастья в голосе Аллы Борисовны!

- Удивительная, конечно, девочка. Маленький мудрец.

- Мамино правильное воспитание.

Напомним, что Лизе Галкиной и ее брату Гарри шесть лет. В сентябре они впервые пойдут в школу.

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