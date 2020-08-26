В жилом доме на западе Москвы произошел взрыв газа

Инцидент случился на улице Кубинка

В одном из столичных домов произошел хлопок газа, в результате чего загорелась одна из квартир. Очевидцы рассказывают, что из окна на третьем этаже виден дым от пожара, передает РЕН ТВ.

Сообщается, что хлопок произошел на улице Кубинка. В настоящее время выясняются подробности случившегося и устанавливаются причины инцидента.

Дополнение [10:21]: Возгорание произошло в доме 4 по улице Кубинка, горят несколько квартир с третьего по пятый этажи. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На месте происшествия работают пожарные. Известно об одной пострадавшей, 10 человек удалось спасти, передает ТАСС.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС прокомментировали случившееся. "По предварительной информации, происходит возгорание в пятиэтажном жилом доме. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется", - сказали в ведомстве.

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