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Минобороны объявило о победе над дедовщиной

10:32
  • среда
  • 26 августа 2020

Помогли профилактические работы

Замминистра обороны Андрей Картаполов заявил на форуме "Армия-2020", что в вооруженных силах России полностью искоренены дедовщина и казарменное хулиганство. 
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"В своем выступлении генерал-полковник Андрей Картаполов особое внимание обратил на правильно выбранное направление совместных действий по наведению уставного порядка в Вооруженных силах, результатом которого явилось значительное снижение количества воинских преступлений, полностью искоренено такое понятие, как "дедовщина", "казарменное хулиганство", - говорится в сообщении пресс-центра форума, передает РИА Новости

По словам Картаполова, победа над дедовщиной хорошо отразилась на качестве призыва и увеличила число россиян, желающих служить в армии.

Покончить с дедовщиной, как уточняется, удалось благодаря системе профилактической работы, направленной на предупреждение преступлений в ранней стадии. 

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