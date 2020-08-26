В России за сутки выявили 4676 заболевших коронавирусом

Вылечились 6403 пациента
В России за минувшие сутки выявили 4676 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 970865.
Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 640. В Подмосковье заболел еще 143 человека.
Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 115 человек с коронавирусом. Из них 11 — в Москве. С начала эпидемии в России умерли 16683 человека.
Вылечились от коронавируса 6403 человека, в том числе в Москве - 1389. Общее число выздоровевших достигло 786150.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"