В России за сутки выявили 4676 заболевших коронавирусом

Вылечились 6403 пациента

В России за минувшие сутки выявили 4676 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 970865.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 640. В Подмосковье заболел еще 143 человека.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 115 человек с коронавирусом. Из них 11 — в Москве. С начала эпидемии в России умерли 16683 человека.

Вылечились от коронавируса 6403 человека, в том числе в Москве - 1389. Общее число выздоровевших достигло 786150.

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