Почему важно сделать прививку от гриппа

Профилактика сезонных заболеваний особенно важна в условиях пандемии COVID-19, считают врачи

Российская вакцина от коронавируса поступит в московские клиники 3 сентября. В первую очередь, её смогут получить медики. Эффективность и безопасность первого в мире препарата подтвердили клинические испытания. Третий этап исследований начнется через неделю. И уже сегодня стартовала вакцинация от гриппа сразу в нескольких в российских регионах.

На прививку от гриппа Эдгард Запашный всегда приходит одним из первых. В этом году массовая вакцинация в столице стартует раньше, чем обычно – с 1 сентября. Но в Большом Московском цирке она уже началась.

"15 лет мы уже прививаемся всей семьей. Находясь всегда при большом скоплении народа, в помещениях, которые могут просквозить тебя - все это чревато тем, что заболеешь, но эта прививка помогает мне держаться, играть по три спектакля в день и чувствовать себя уверенно", - заявил генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист России Эдгард Запашный.

В этом году прививочная кампания в Москве будет более масштабной – профилактика сезонных заболеваний особенно важна в условиях пандемии COVID-19.

"Мы с вами входим сейчас в очередной эпидемический сезон, и не совсем понятно, как поведет себя новая коронавирусная инфекция. Будет ли она вытеснена возбудителями респираторно-вирусных инфекций и гриппом. Или она будет существовать и вызывать заболевания вместе", - прокомментировал Дмитрий Лиознов, и. о. директора НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева.

Привиться стоит как можно раньше, говорят врачи: вакцина начинает действовать через 14 дней после введения, а эффект длится около года. Она активизирует иммунитет, а это, по мнению иммунологов, поможет защититься и от коронавируса.

"Изюминка адъювантной вакцины в том, что активизируется клеточный иммунитет. А клеточные механизмы у иммунитета очень важны для защиты против COVID", - рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией вакцин и иммунопрофилактики Института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Михаил Костинов.

Вакцина безопасна, так как не содержит живого вируса, а вот состав вводимого иммунобиологического препарата каждый год обновляется. Эпидемиологи изучают штаммы, которые циркулируют в новом сезоне, исходя из этого подбирают самую надёжную защиту

"Достоверно известно, что те лица, которые вакцинируются против гриппа, они не попадают в группу с тяжелым осложнением, которое может нести такая инфекция, как грипп", - заявила Наталья Шиндряева, главный врач городской поликлиники №2.

Считается, что самый высокий риск осложнений – у пожилых, людей с хроническими заболеваниями, беременных и детей. Поэтому ВОЗ рекомендует вакцинировать их в первую очередь. Прививка будет бесплатной для всех - ее можно будет сделать в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

Полина Кастрицкая, Игорь Константинов, Арсений Калашников, "ТВ Центр".

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